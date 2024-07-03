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Hermoso ilk sırada

Uzun süredir Mats Hummels için mesai harcayan siyah beyazlılarda Mario Hermoso ismi ağırlık kazanmaya başladı. Atletico Madrid’den ayrılan İspanyol stoper için çalışmalar hız kazandı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Hermoso ilk sırada

Defans hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar son aşamaya geliyor. Mats Hummels için uzun zamandır yoğun çaba harcayan siyah beyazlılarda rota Mario Hermoso'ya dönüyor. Atletico Madrid'le yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki stoper geleceğiyle ilgili hızlı karar vermek istiyor. Beşiktaş, 10 Temmuz'daki Slovenya kampı öncesi belirsizliği bitirmeyi amaçlıyor.

MAAŞTA 1 MİLYON EURO FARK VAR

4 milyon euroya yakın bir yıllık maaş isteyen Hermoso için Beşiktaş 3 milyon euro civarı bir maaş ödemeyi öneriyor. Hermoso'yu ayrıca İspanya ve İtalya'dan da birçok kulüp takip ediyor. Siyah beyazlılar deneyimli savunmacıyı İstanbul'a getirip transferi resmileştirmeye çabalıyor. Geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 45 resmi maça çıkan İspanyol futbolcu, 3 bin 802 dakika süre aldı, 2 gol attı, 2 asist yaptı.

SOL BEKTE DE OYNAR

Mario Hermoso, sol stoperde oynamaya alışkın olsa da sıklıkla sol bekte de şans bulabiliyor. Sol ayağını iyi kullanan İspanyol oyuncu, defansta çok yönlü oynayarak dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ'TA BULUŞUYORLAR

Atletico Madrid'den aynı zamanda ayrılan Gabriel Paulista ve Mario Hermoso, Beşiktaş'ta buluşma şansına sahip. Bu sezon Beşiktaş'ın ilk imzalarından olan Gabriel Paulista, Hermoso ile defans hattında bir kez daha forma giymeye yakın. İkili Atletico Madrid'de de beraber forma giydi ve La Liga ekibinden aynı anda ayrıldı.

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