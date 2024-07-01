TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın Haller inadı! Menajeriyle yeni görüşme

30 yaşındaki oyuncu Türkiye'de ancak 10 milyon euroluk teklif gelirse oynayabileceğini menajerine iletti. Siyah beyazlı yöneticiler bu transferde pes etmiş değil.
Beşiktaşlı kurmaylar, Haller'in menajeriyle yapılan yeni görüşmede indirim istedi. Başkan Hasan Arat'ın "Haller'in son dönemlerdeki performansı iyi değil. Geçen sezon ligde gol atamadı. İstediği ücreti Avrupa'da kimse vermez. Ajax'taki günlerine dönmesi için Beşiktaş'a ihtiyacı var" dediği öğrenildi. Borussia Dortmund formasıyla 41 resmi maçta forma giyen Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 12 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.
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