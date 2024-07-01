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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın Haller inadı! Menajeriyle yeni görüşme

Beşiktaş, bir süredir gündemde olan Fildişili yıldız Sebastian Haller’i kadrosuna katmak için Alman kulübü ile sıkı bir pazarlığa girdi. Siyah beyazlılar bu transferi bitirmeye yakın görünüyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın Haller inadı! Menajeriyle yeni görüşme

Beşiktaş bir süredir gündeminde olan Borussia Dortmund'da forma giyen Sebastien Haller için resmî görüşmelere başladı. Alman kulübüyle yapılan temaslarda bonservis bedelinin 9-10 milyon euro civarında olacağı konuşuldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın Haller inadı! Menajeriyle yeni görüşme

30 yaşındaki oyuncu Türkiye'de ancak 10 milyon euroluk teklif gelirse oynayabileceğini menajerine iletti. Siyah beyazlı yöneticiler bu transferde pes etmiş değil.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın Haller inadı! Menajeriyle yeni görüşme

Beşiktaşlı kurmaylar, Haller'in menajeriyle yapılan yeni görüşmede indirim istedi. Başkan Hasan Arat'ın "Haller'in son dönemlerdeki performansı iyi değil. Geçen sezon ligde gol atamadı. İstediği ücreti Avrupa'da kimse vermez. Ajax'taki günlerine dönmesi için Beşiktaş'a ihtiyacı var" dediği öğrenildi. Borussia Dortmund formasıyla 41 resmi maçta forma giyen Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 12 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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