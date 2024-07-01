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Beşiktaş yeni sezon kombine fiyatlarını açıkladı!

Beşiktaş 2024-2025 sezonu kombine fiyatlarını açıkladı. İşte fiyatları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 23:35
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Beşiktaş yeni sezon kombine fiyatlarını açıkladı!

Beşiktaş, 2024-2025 sezonu kombine fiyatlarını açıkladı. Kombine yenileme dönemi yarın saat 09.00'da başlayacak olup 8 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.

Beşiktaş, 2024-2025 sezonu kombine fiyatları, satış süreci ve yenileme dönemi ile ilgili resmi internet sitesinden bilgilendirmede bulundu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Beşiktaşımızın 2024-2025 futbol sezonunda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynayacağı; 18 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası grup maçı, 5 UEFA Avrupa Ligi, şayet UEFA Konferans Ligi'ne kalınırsa 4 olmak üzere minimum 24 veya 25 adet iç saha maçını kapsayan kombinelerin yenileme dönemi başlıyor. Kombineler Avrupa Kupaları ve Türkiye Kupası'nda tur atlanması durumunda da geçerli olacaktır. Kombine yenileme işlemleri; passo web sitesi, Passo mobil uygulaması ve Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Kombine Satış Ofisi'nde yapılacaktır. Kombine yenileme dönemi 2 Temmuz Salı günü saat 09.00'da başlayacak olup 8 Temmuz Pazartesi günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda bulunan kombine satış ofisimizde saat 21.00'de passo.com.tr ile Passo mobil uygulamasında saat 23.59'da sona erecektir. Ayakta seyirci kabulü başvurusunun henüz sonuçlanmaması sebebiyle Kuzey Alt ve Kuzey Üst tribünlerinde kombinesi bulunan taraftarlarımız için yenileme dönemi tarihleri daha sonra paylaşılacaktır.

Yeni sezonda gazi ve şehit yakınları için ücretsiz maç bilet yüklemesi yapılacaktır. Kuzey tribününde yer alan engelli tribünü alanında ağırlanacaklardır. Hem engelli hem de gazi ve şehit yakınları bilet başvurularını; maç biletleri satışa sunulduğunda resmi sitemizde yer alan formu doldurarak tribün kapasitesi doğrultusunda sıralamaya girmeleri halinde ücretsiz bilet yüklemesinden faydalanabileceklerdir" denildi.

KOMBİNE FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

Doğu Alt 115-116 Blok: 100 bin TL

Batı Alt 102-125 Blok: 100 bin TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 80 bin TL

Batı Alt 103-124 Blok: 70 bin TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 70 bin TL

Batı Üst 430-401 Blok: 50 bin TL

Batı Üst 429-402 Blok: 45 bin TL

Batı Üst 428-403 Blok: 40 bin TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 19 bin 800 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 13 bin TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 12 bin TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 12 bin TL

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 11 bin TL

VIP 100: 240 bin TL

VIP 101-126: 210 bin TL

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