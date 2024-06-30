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Beşiktaş'tan Gökhan İnler'e veda!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Gökhan İnler'le yolların ayrıldığını açıkladı ve sportif direktör olarak görev alacağı Udinese'de başarılar dilediklerini açıkladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 11:48
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Beşiktaş'tan Gökhan İnler'e veda!

Beşiktaş, Türk asıllı İsviçreli futbolcu Gökhan İnler'e veda etti. 2016-2017 sezonunda siyah-beyazlı takımla şampiyonluk yaşayan, geçtiğimiz sezon ise ikinci kez takımla sözleşme imzalayan Gökhan, İtalya Serie A ekibi Udinese'de sportif direktör görevine başlayacak. Beşiktaş da deneyimli futbolcuyla ilgili resmi internet sitesinden veda mesajı yayımladı ve yeni görevinde başarılar diledi. Yapılan açıklamada, "Kulübümüzde görev aldığı iki ayrı dönemde de Beşiktaşlılık duruşuna yakışır mücadelesiyle fark oluşturan, armamızı her ortamda layıkıyla temsil eden futbolcumuz Gökhan İnler'le vedalaşıyoruz. Takımımızın formasıyla şampiyonluk kazanan, saha içinde ve dışında genç oyunculara verdiği destekle örnek olan Gökhan İnler'e İtalya'nın Udinese kulübünde yapacağı sportif direktörlük görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

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