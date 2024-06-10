Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 2024/2025 sezonu öncesi takımı Giovanni van Bronckhorst'a emanet eden Beşiktaş ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen yıldız isme talip oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
BEŞİKTAŞLI KURMAYLAR HAREKETE GEÇTİ
Önceki sezon başında İskoç ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan Kent, sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başaramazken, 27 yaşındaki futbolcunun lisansı askıya dahi alınmıştı.
Sarı-lacivertlilerin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcuyla maaş yükünden kurtulmak adına yolları ayırması bekleniyor. Beşiktaşlı kurmayların ise deneyimli kanat oyuncusunu renklerine bağlamak için harekete geçtiği kaydedildi.
2022 yaz transfer döneminde 17.5 milyon Euro olan Ryan Kent'in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro'ya kadar gerilemiş durumda. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan ve toplam 736 dakika sahada kalan Kent, 1 gol ve 1 asist kaydedebildi.
DİĞER