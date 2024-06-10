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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 2024/2025 sezonu öncesi takımı Giovanni van Bronckhorst'a emanet eden Beşiktaş ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen yıldız isme talip oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

Yeni sezon planlamalarına başlayan ve Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına geçiren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

Yönetim, gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Listesinde birçok isim bulunan Kara Kartal, yaz transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmak istiyor. Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

Siyah-beyazlılar Hollandalı Teknik Direktör Van Bronckhorst, Glasgow Rangers'tan eski öğrencisi Ryan Kent'i takımında görmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

BEŞİKTAŞLI KURMAYLAR HAREKETE GEÇTİ

Önceki sezon başında İskoç ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan Kent, sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başaramazken, 27 yaşındaki futbolcunun lisansı askıya dahi alınmıştı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

Sarı-lacivertlilerin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcuyla maaş yükünden kurtulmak adına yolları ayırması bekleniyor. Beşiktaşlı kurmayların ise deneyimli kanat oyuncusunu renklerine bağlamak için harekete geçtiği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

2022 yaz transfer döneminde 17.5 milyon Euro olan Ryan Kent'in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro'ya kadar gerilemiş durumda. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan ve toplam 736 dakika sahada kalan Kent, 1 gol ve 1 asist kaydedebildi.

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