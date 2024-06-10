Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak

Yönetim, gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Listesinde birçok isim bulunan Kara Kartal, yaz transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmak istiyor. Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, gündemine sürpriz bir ismi aldı.