CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol VakıfBank, milli libero Eylül Akarçeşme Yatgın'ı renklerine bağladı

VakıfBank, milli libero Eylül Akarçeşme Yatgın'ı renklerine bağladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda milli libero Eylül Akarçeşme Yatgın'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 14:33
VakıfBank, milli libero Eylül Akarçeşme Yatgın'ı renklerine bağladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda milli libero Eylül Akarçeşme Yatgın'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre 26 yaşındaki voleybolcu, 2026-2027 sezonunda VakıfBank'ta yer alacak.

Kariyerinde sırasıyla Halkbank, Kale 1957, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Galatasaray Daikin formalarını terleten Eylül, geçen sezon Galatasaray ile CEV Kupası şampiyonluğu yaşadı. VakıfBank'ta olduğu için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Eylül, transferiyle şu değerlendirmelerde bulundu:

"Babam voleybol antrenörü olduğu için ben aslında hep voleybolun içinde büyüdüm. Çocukluğumdan beri sahalardayım. Hep antrenmanlarını izledim. Yeni sezon için çok heyecanlıyım. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine geldim. Sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyorum. Kazanmayı bilen bir kulüpteyim. Çok kıymetli oyuncular var. Giovanni Guidetti gibi bir antrenörle çalışacağım için de ayrıca çok heyecanlıyım ve mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın da desteğiyle birlikte beş kupayı da almak istiyoruz."

F.Bahçe'de o isim kontrollere katılmadı!
G.Saray'a transferde dev indirim ve taksit fırsatı!
DİĞER
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”
Başkan Erdoğan: NATO Zirvesi'nde Trump ile baş başa görüşebiliriz | Süreç yasası ne zaman çıkacak?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe bir transferi daha bitirdi!
F.Bahçe'den Diaz bombası! Babası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeynep Sönmez çeyrek finale çıktı Zeynep Sönmez çeyrek finale çıktı 15:38
Filenin Efeleri haftayı galibiyetle açtı! Filenin Efeleri haftayı galibiyetle açtı! 15:36
F.Bahçe'de o isim kontrollere katılmadı! F.Bahçe'de o isim kontrollere katılmadı! 15:15
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 15:12
F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! 14:34
Eylül Akarçeşme Yatgın Vakıfbank'ta Eylül Akarçeşme Yatgın Vakıfbank'ta 14:32
Daha Eski
Fenerbahçe'ye çoşkulu karşılama Fenerbahçe'ye çoşkulu karşılama 14:16
Özbek: Rakiplerimizle aramızdaki fark... Özbek: Rakiplerimizle aramızdaki fark... 13:58
Göztepeli Dennis'e Premier Lig'den talip Göztepeli Dennis'e Premier Lig'den talip 12:21
F.Bahçe'den Diaz bombası! Babası... F.Bahçe'den Diaz bombası! Babası... 12:15
Enkaz altından dünya şampiyonluğuna Enkaz altından dünya şampiyonluğuna 12:09
Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Transfer teklifini kabul etti Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Transfer teklifini kabul etti 23:38