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Haberler Güreş Enkaz altından dünya şampiyonluğuna... Psikolog tavsiyesi ile başladığı güreşte dünya şampiyonu oldu

Enkaz altından dünya şampiyonluğuna... Psikolog tavsiyesi ile başladığı güreşte dünya şampiyonu oldu

Sakarya'da 1999 depreminde enkazdan çıkarıldıktan sonra psikologların yönlendirmesiyle güreşe başlayan ve dünya şampiyonluğuna ulaşan doğuştan işitme engelli milli sporcu Kürşat Kiraz, bir yandan 2027 Dünya Şampiyonası'na hazırlanırken, diğer yandan da beden eğitimi öğretmeni olarak yeni yetenekleri Türk sporuna kazandırıyor.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 12:09
Enkaz altından dünya şampiyonluğuna... Psikolog tavsiyesi ile başladığı güreşte dünya şampiyonu oldu

Yüzde 56 işitme kaybı bulunan 34 yaşındaki Kürşat Kiraz, 17 Ağustos 1999'daki depremde ağır hasarlı binanın enkazından vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Afet bölgesinde kurulan destek çadırlarındaki psikologların yönlendirmesiyle 24 yıl önce güreşe başlayan Kiraz, 2006'da milli takıma seçilerek uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etmeye başladı.

İşitme engelliler kategorisinde 2021 yılında İstanbul'da dünya şampiyonluğu, 2022'de Brezilya'daki İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda grekoromen stilde gümüş, serbest stilde bronz madalya ve 2024'te dünya ikinciliği elde eden milli sporcu, 2027'de ABD'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Beden eğitimi öğretmeni olarak da görev yapan Kiraz, spordaki başarılarını eğitimcilik hayatına taşıyarak yetenekli gençleri keşfetmek için çalışmalarını sürdürüyor.

TECRÜBELERİNİ GENÇLERE AKTARIYOR

Kürşat Kiraz, kamplar ve kulüp antrenmanlarından arta kalan zamanlarında görev yaptığı okulda yetenekli gördüğü gençlerle ilgilendiğini belirterek, antrenör arkadaşlarıyla birlikte bilgi ve birikimlerini yeni nesillere aktarmaya çalıştıklarını ifade etti. Derslerde yetenekli ve potansiyeli yüksek gördüğü gençleri güreş konusunda teşvik ettiğini belirten Kiraz, "Öğretmenlik görevine Kaynarca'da Orhangazi Ortaokulu'nda başladım. Orada bir güreş kültürü var, bu güreş kültürünün olduğunu gördüm köye ilk gittiğimde. Okuldaki yapmış olduğum gözlemlere göre 4 öğrencinin güreşe yetenekli olduğunu gördüm ve bunları zamanında beni burada yetiştiren hocalara yönlendirdim. Bu süreçte antrenmanlarını birebir gözlemledim. Bende onlarla birlikte antrenman yaptım. Tecrübelerimi aktardım. Bu gençlerin içinde bir tane okul sporlarında Türkiye Şampiyonu, Türkiye ikincisi ve Türkiye üçüncüsü çıktı. Şuan da biri yağlı güreşte çok üst seviyelere çıktı. Diğeri de hala gençler kategorisinde güreşmeye devam ediyor" dedi.

HEDEFİ YENİDEN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Spor hayatına işitme engelli olmayan sporcuların yer aldığı kategoride başladığını aktaran Kiraz, işitme kaybı durumunu bilen antrenörlerinin yönlendirmesiyle kendi branşına geçiş yaptığını anlatarak, "Normaller kategorisinde spor hayatıma başladım. Bu camianın içerisindeki hocalarımız işitme kaybı durumumun olduğunu bildikleri için daha öncesinde işitme engelliler branşında da güreşmemi, ülkemi temsil etmemi söylemişlerdi. Ben de 'Neden olmasın?' deyip işitme engelliler branşında da güreştim. İşitme engelliler kategorisinde de dünya şampiyonluğu, 2021 yılında İstanbul'da yapılan büyükler dünya şampiyonasında dünya şampiyonluğu elde ettim. 2022 yılında Brezilya'da yapılan olimpiyatlarda grekoromende olimpiyat ikinciliği, serbest stilde de olimpiyat üçüncülüğü elde ettim. Daha sonrasında 2024 yılında da dünya ikinciliği elde ettim. Şuanda ise 2027 yılında Amerika'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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