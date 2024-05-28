DİĞER
52 gol 12 farklı oyuncudan
Kara Kartal'ın sezon boyunca ligde attığı 52 gol 12 farklı futbolcudan geldi. Siyah-beyazlıların, ligdeki en skorer ismi 11golle Semih Kılıçsoy oldu. Onu 7 ile Colley takip etti. Cenk Tosun'un 6, Rashica ve Aboubakar 5'şer gol kaydetti. Salih Uçan, Ghezzal ve Worrall'ın da 1'er kez fileleri sarstı. Bir golü rakip kendi kalesine attı. Tüm kulvarlarda ise taraftarlarına 83 kez gol sevinci yaşatan Beşiktaş'ta 12'şer golle Semih ile Aboubakar zirvede. Tosun'un 9, Colley'i de 8 golde imzası var.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.