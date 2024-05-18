Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'den flaş Jose Mourinho açıklaması!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile 2-2'lik skorla berabere kalırken siyah-beyazlılarda 2. başkan Hüseyin Yücel'in yapmış olduğu Jose Mourinho açıklaması gündeme oldu.

İŞTE HÜSEYİN YÜCEL'İN SÖZLERİ:

Jose Mourinho, Beşiktaş'a gelmek istiyor.

Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi söyledim. Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi. Mourinho, bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da yeniden görüşme yapacağım. Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi.

Beşiktaş olarak Mourinho'nun ekonomik anlamdaki beklentilerini karşıladık. Sponsorluklar özelinde çalışmamız var. Rakamları karşılamaya hazırız. Yönetim kurulu içerisinde Mourinho konusunu değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta İtalya'da son bir görüşme gerçekleştireceğiz.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Öte yandan, siyah beyazlı kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, prensip anlaşmasına varılan Jose Mourinho'yla imzalanacak sözleşmenin detayları da netleşti. Beşiktaş'ın Mourinho'ya ekibiyle birlikte 15 milyon ero ücret ödeyeceği ve 2 yıllık kontrata imza atılacağı bildirildi.