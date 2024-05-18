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Beşiktaş'ta Halim Okta: Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrası siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Halim Okta açıklamalarda bulundu ve "Kazanamadığımız için üzgünüz. Kupayı kazanmak istiyoruz. O maçı mutlaka kazanacağız." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 22:01 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 22:02
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Beşiktaş'ta Halim Okta: Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz!
Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında sahasında Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, beraberlik sonrası konuştu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okta, "İlk yarıda top bizde kaldı ama mağlup bitirdik. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle tempomuzu arttırdık. Basit goller yedik. Böyle goller yemememiz gerekirdi. Hakem Cihan Aydın, tempoyu yükseltmek istediğimiz anlarda Hataysporlu oyuncuların zaman geçirmesine izin verdi. Son dakikalarda gelen penaltı golüyle berabere bitirdik. Kazanamadığımız için üzgünüz." şeklinde görüş belirtti.

Trabzonspor ile 23 Mayıs'ta yapacakları Türkiye Kupası finaline ilişkin de konuşan Halim Okta, "Kupayı kazanmak istiyoruz. Büyük bir takımız. O maçı mutlaka kazanacağız. Tüm hazırlıklarımızı bunun üzerine yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Okta, sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal ve Jackson Muleka'yı kupa finaline yetiştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

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