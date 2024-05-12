Beşiktaş Alanya semalarında! İşte Serdar Topraktepe'nin 11'i

Bu sezon şampiyonluk yarışının gerisinde kalan ve rotasını finale çıktığı Ziraat Türkiye Kupası'na çeviren Kara Kartal, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 54 puanla 5. sırada girdi. Beşiktaş bu maçı kazanarak sezonu ilk 4 içinde bitirmeyi hedefliyor. Beşiktaş, Alanyaspor karşılaşmasına 8 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Siyahbeyazlılarda, A.Gücü kupa maçında sakatlanan Rashica ile Ghezzal forma giyemeyecek. Bu isimlerin dışında dün de bel ağrısı şikayeti bulunan Amartey, alt karın bölgesinde ağrısı olan Aboubakar, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Chamberlain de kadrodan çıkarıldı. Kart cezalıları Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da mücadelede görev yapamayacak.

İki takım arasında oynanan 15 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 3'ünden Alanyaspor galip ayrıldı. İlk yarıdaki maçı Güney ekibi İstanbul'da 3-1 kazanmıştı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Augusto, Hassan

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Worrall, Masuaku, Salih, Necip, Gedson, Muleka, Muçi, Cenk