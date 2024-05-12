Haberler Beşiktaş Beşiktaş Alanya semalarında! İşte Serdar Topraktepe'nin 11'i

Beşiktaş Alanya semalarında! İşte Serdar Topraktepe'nin 11'i

Beşiktaş bugün Alanya'ya konuk oluyor. Kartal'da Aboubakar, Chamberlain, Amertey, Ghezzal ve Rashica sakatlıkları; Semih, Colley ve Musrati cezaları nedeniyle oynamıyor. İşte siyah beyazlıların muhtemel 11'i.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Alanya semalarında! İşte Serdar Topraktepe'nin 11'i

Bu sezon şampiyonluk yarışının gerisinde kalan ve rotasını finale çıktığı Ziraat Türkiye Kupası'na çeviren Kara Kartal, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 54 puanla 5. sırada girdi. Beşiktaş bu maçı kazanarak sezonu ilk 4 içinde bitirmeyi hedefliyor. Beşiktaş, Alanyaspor karşılaşmasına 8 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Siyahbeyazlılarda, A.Gücü kupa maçında sakatlanan Rashica ile Ghezzal forma giyemeyecek. Bu isimlerin dışında dün de bel ağrısı şikayeti bulunan Amartey, alt karın bölgesinde ağrısı olan Aboubakar, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Chamberlain de kadrodan çıkarıldı. Kart cezalıları Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da mücadelede görev yapamayacak.

İki takım arasında oynanan 15 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 3'ünden Alanyaspor galip ayrıldı. İlk yarıdaki maçı Güney ekibi İstanbul'da 3-1 kazanmıştı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Augusto, Hassan

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Worrall, Masuaku, Salih, Necip, Gedson, Muleka, Muçi, Cenk

Kerem G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni adresi ve sözleşme şartları
Transferde dev yarış! 3 büyükler aynı golcüyü istiyor
DİĞER
Son dakika haberi: Nuri Şahin'in yeni takımı belli oldu! Beşiktaş derken büyük sürpriz...
Yunanistan ile iş birliği artacak | Gözler 13 Mayıs'a çevrildi! Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde hangi konular yer alacak?
Kadıköy'de gergin gece! Kayserispor maçı kaybedilirse...
İşte Buruk'un Karagümrük maçı 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman?
Transferde dev yarış! 3 büyükler aynı golcüyü istiyor
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Mayıs BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Mayıs 07:14
Ronaldo dönüyor Ronaldo dönüyor 01:01
Dilara Bozan’dan altın madalya Dilara Bozan’dan altın madalya 01:00
İki uzatmada F.Bahçe Beko İki uzatmada F.Bahçe Beko 00:55
Arda yine attı Arda yine attı 00:54
Şampiyon Eyüp kupasını aldı Şampiyon Eyüp kupasını aldı 00:50
Daha Eski
Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..." Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..." 00:50
Transferde dev yarış! 3 büyükler aynı golcüyü istiyor Transferde dev yarış! 3 büyükler aynı golcüyü istiyor 23:58
Milan evinde farka koştu Milan evinde farka koştu 23:43
Başkan Erdoğan Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti Başkan Erdoğan Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti 23:41
Başkan Erdoğan Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti Başkan Erdoğan Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti 23:41
Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..." Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..." 23:26