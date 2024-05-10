Tercih yerli

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TRT Spor'a önemli açıklamalar yaptı. Teknik direktör arayışları konusuna değinen Arat, "Santos'a ayrılırken 'Matematiksel olarak sizi savunabileceğim bir şey yok' dedim. Ortalamaya baktığında en iyisi Serdar Topraktepe. Hoca konusunda görüşmelerimiz var. Serdar Hoca ile de görüşeceğiz. Nuri Şahin, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ın dışında bir yerli teknik direktör adayımız daha var. Hemen gelmek isteyenler var, Solskjaer, van Bronckhorst... Tercihimizi daha çok Türk hoca yönünde evriltmeye başladık" dedi.

ZOR BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK

Başkan Arat, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş için "İkisi de Beşiktaş'ın çok değerli insanları. Her zaman Beşiktaş'ın gündeminde olacaklar" diye konuştu. Sportif olarak zor bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Arat, "Sportif sıkıntılar kurumsal sıkıntıların önüne geçti. Çok ağır şeyler yaşanmış Beşiktaş'ta. Benim gayrimenkullerim talan edilmiş ya! Bir takıma bu kadar çok Afrika Kupası'na gidecek oyuncu alamazsınız. Giden oyunculardan yana şüphem yok. Bu şartlarla kontrat yapılmaz. Rebic'in bize maliyeti 6 milyon euro ya, nereye yollayacaksınız?" ifadesini kullandı.

MUSRATI'NİN ŞANSI TUTMADI

Al-Musrati'ye laf atıyorlar değil mi? Şampiyonlar Ligi'nin en iyi üçüncü 6 numarası, bütün tekniklerde. Adamın şansı tutmadı, başına gelebilecek en kötü şeyler geldi. Benim camiam sahip çıkacak, bu benim oyuncum. Bunların çoğu benim çocuklarımdan küçük."

GELECEĞİ GARANTİYE ALDIK

Biz geldikten sonra Semih niye oynamaya başladı? Kim Semih'in sözleşmesini uzattı? Samet Hoca, bütün çocukların kontratlarını yeniledi. Biz bütün çocuklarımızın geleceğini garanti altına aldık. Altyapı hocalarımızın maaşlarını güncelledik. Beşiktaş'ta altyapı kombinasyonu olmadan hiçbir şey yapamazsınız, bizim DNA'mızda bu var. Büyük kulüplerde hocalar minimum 4 oyuncu istiyor altyapıdan. Bundan sonra düzeni kurarken teknoloji kuracağız.

SEMİH KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Semih, Beşiktaş'ın kırmızı çizgisidir. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na gidecektir. Bakar mısınız 3 kişiyi devirip gidiyor! Bugün Real MadridB.Münih maçına koy, o açıklıkta oynanan oyunda Semih alır gider. Özel bir yetenek. Montella ile 3 hafta konuştuk, çok olumlu konuştu.

RAMOS'U GETİREMEZSİNİZ

Transferde tedbirli davranacağız, bonservisi genç oyuncuya vermeyi tercih ederiz, Muçi gibi. Defansta tecrübeli oyuncuya ihtiyacımız var. Ramos'u getiremezsiniz, öyle bir dünya yok. 30 milyon euro'luk oyuncuyu getirecek bütçemiz yok. Dengeleri de bozar bu. Gençleri heyecanlandıracak, çocukları heyecanlandıracak bir transfer planımız var. Forvet gibi. Böyle bir kahraman oyuncu fırsatı olursa tabii ki alacağız. Transferi hoca ile birlikte yapacağız.

EN ÖNEMLİ 25 KULÜP İÇİNDEYİZ

Münih'e maça gittiğimde Gomez'e Semih'in Trabzonspor maçındaki şutunu gösterecektim, 'Bütün maçlarını izliyorum' dedi. 75 bin kişilik bir statta Bayern Münih başkanı herkesi bırakıp bana 'Hoş geldin' diyorsa şeref duyarım. Beşiktaş dünyada en önemli 25 kulübün içerisinde."

BEŞİKTAŞ KUPAYI ALACAK

Beşiktaş'ın şampiyonluk dışında hiçbir hedefi olamaz. Nasıl yapacağımızın mühendisliğini yapmaya çalışıyoruz. Bu sezon ise hoca arayışlarımızla birlikte kupa hedefimiz var. "Beşiktaş'ın şampiyonluk dışında hiçbir hedefi olamaz. Nasıl yapacağımızın mühendisliğini yapmaya çalışıyoruz." STATLA ilgili çalışmalarımız da var. Çatımız tamamen değişiyor, üst düzey bir mambran sipariş ettik. Bakanlıktan siyah tribün için izin aldığımız zaman çok daha güzel bir hale gelecek stadımız. Bu seneki formalarımıza da müdahale ettik. Taraftarımız için çok güzel formalar geliyor."