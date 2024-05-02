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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan gurbetçi bombası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Bu anlamda siyah-beyazlılarda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın son olarak o gurbetçi yıldız ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 11:46
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan gurbetçi bombası!

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen siyah-beyazlılar Almanya'da Schalke forması giyen 20 yaşındaki Yusuf Kabadayı'yı listesine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan gurbetçi bombası!

Beşiktaş, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için ciddi düzeyde görüşmeler gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip, Yusuf Kabadayı'ya geçtiğimiz senelerde de ilgi göstermiş, ancak futbolcu Türkiye'ye gelmek istememişti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan gurbetçi bombası!

2004 doğumlu Yusuf Kabadayı, kariyerine 2012'de yılında Bayern Münih'in altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan gurbetçi bombası!

Sol kanat pozisyonunda oynayan Yusuf, U17 ve U19 takımlarında forma giydikten sonra 4. lig takımlarından Bayern Münih II'de oynadı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan gurbetçi bombası!

2023-2024 sezonunda Schalke 04'e transfer olan Yusuf, Bundesliga 2'de çıktığı 21 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

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