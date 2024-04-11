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TRANSFER HABERİ - İspanya'dan Beşiktaş iddiası! "Oriol Romeu'nun yeni adresi Türkiye"

Orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş, uzun süredir ilgilendiği Oriol Romeu için flaş haberi aldı. İspanyon basını, Barcelona forması giyen tecrübeli oyuncunun yeni adresi Türkiye olabilir. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - İspanya'dan Beşiktaş iddiası! "Oriol Romeu'nun yeni adresi Türkiye"

Beşiktaş'ta Oriol Romeu defteri yeniden açıldı... Barcelona geçen yıl yeniden kadrosuna kattığı Oriol Romeu ile ilgili kararını verdi. Katalan devi Romeu ile sezon sonunda yollarını ayıracak. Siyah-beyazlıların Barcelona'nın sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldığı tecrübeli ön libero için devrede olduğu iddia edildi. İspanyol yayın organı Catalunya TV'nin haberine göre oyuncunun yeni adresi Türkiye olabilir. Tecrübeli ön liberoya en çok ilgi gösteren takım ise Beşiktaş. Haberde şöyle denildi: "Türk ekibi aylardır Oriol Romeu'nun durumunu yakından takip ediyor. Hatta geçen ocak transfer döneminde oyuncu için 3 milyon euro'luk teklif yapmıştı. Barça kadrosunu oyuncuyu yaza kadar kadrosunda tutmayı tercih etti."

32 MAÇTA OYNADI

Espanyol ve Barcelona altyapılarında görev yapan Romeu; Chelsea, Valencia, Stuttgart, Southampton ve Girona'da oynadı. Sezon başında Barcelona'ya imza atan ve Katalan devi Barcelona ile 2026 yazına dek sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, bu sezon 32 maçta 1281 dakika süre aldı, 1 asistle yaptı.

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