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Beşiktaş'ta Omar Colley: Türkiye'deki taraftarlar...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta forma giyen yıldız stoper Omar Colley, açıklamalarda bulundu. Gambiyalı futbolcu, Türkiye ve İtalya'daki taraftarları karşılaştırdı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 14:38
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Beşiktaş'ta Omar Colley: Türkiye'deki taraftarlar...

Beşiktaş'ın yıldız savunmacısı Omar Colley açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki taraftarların İtalya'daki taraftarlara göre daha coşkulu olduğunu ifade etti. Bu yüzden Türkiye'de baskının biraz daha fazla olduğunu ifade etti.

İşte o sözler...

"Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birindeyim. Dördüncüyüz ama takım için biraz zor bir sezon... Taraftarlar haklı olarak daha yukarılarda olmamızı istiyor. Kendimi iyi hissediyorum ama futbol İtalya'dakinden farklı. Daha az taktik, daha çok koşu. Sampdoria'da mutlu anlar yaşadım. Son birkaç sezonumuz zor geçti ama her zaman maçları takip ediyorum, kalbimdeler..."

"Türkiye'de taraftarlar çok sıcak ve bazen futbol tutkusunu abartıyorlar. İtalya'da bu anlamda daha az baskı var. Ama Türkiye'de ırkçılık olaylarını hiç görmedim. İtalya'da olanlardan dolayı üzgünüm. Orası benim ikinci evim. "

"Jesus - Acerbi olayına hiç girmeyeceğim ama İtalya'da çok fazla yabancı var ve bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Irkçılık birçok ülkede var ama İtalya bu sorunu çözmek için daha çok çalışmalı, İtalya Futbol Federasyonu kararlı bir şekilde müdahale etmeli".

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