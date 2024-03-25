Skov'dan müjde

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun transfer çalışmaları için kolları sıvayan Beşiktaş, Danimarkalı Robert Skov'un peşinde. Sağ ve sol kanatta oynayabilen 27 yaşındaki futbolcunun Bundesliga ekibi Hoffenheim ile olan sözleşmesi haziran ayında resmen sona eriyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Kara Kartal, futbolcunun menajeri ile hemen iletişime geçti ve görüşmelere başladı. Oyuncu cephesiyle görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken sevindirici haber Bundesliga lideri Bayer Leverkusen'den geldi. Yıldız kanat oyuncusu için Leverkusen daha önce menajeriyle temasa geçmiş ancak şu an o bölgeye başka bir oyuncu bakıyor. Skov'un menajeri kırmızı-siyahlılardan son bir hamle bekliyor. Eğer Leverkusen'den o hamle gelmezse Beşiktaş'ın Skov'u bitirmesi an meselesi.