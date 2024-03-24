Muçi: Seri başlayacak

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katılan Ernest Muçi'den Arnavutluk Milli Takımı'nın kampında açıklamalar geldi. 23 yaşındaki genç yıldız, "Türkiye'de atmosfer çok iyi. Taraftarımız, kadromuz iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Çabuk adapte oldum. Kayıplarımız olsa da seri galibiyetler alacağımızı umuyorum. Kariyerim açısından en iyisini yapmayı hedefliyorum. Teklif geldiğinde iki kez düşünmedim. Kendimi çok iyi hissediyorum ve bu kararımın doğru olduğuna inanıyorum. İyi bir performans göstermek istiyorum. Şimdiye kadar her şey çok iyi" diye konuştu.

BİZİ KONUŞMALARI ELBETTE ÖNEMLİ

23 yaşındaki oyuncu ülkedeki atmosfer için, "Türkiye'de Ernest Muçi mi yoksa Rey Manaj mı daha çok konuşuluyor bilmiyorum ama en güzeli Arnavutluk'tan bahsediyor olmaları. Bu bizim için iyi bir şey" yorumunu yaptı