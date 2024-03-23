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Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'dan yönetime olay sözler!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan hakkında henüz somut bir adım atılmış değil. Son durumları merak konusu olan iki yıldız, yaşanan süreçle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 10:18
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'dan yönetime olay sözler!

Beşiktaş'ta, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın siyah beyazlı kulübe veda etme ihtimali her geçen gün yükseliyor.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'dan yönetime olay sözler!

İki futbolcu da mukavele yenileme konusunda Hasan Arat yönetiminin bugüne kadar net bir duruş göstermediğini belirterek, "Mevcut yönetimden bizimle görüşen olmadı. Sadece futbol direktörü Samet Aybaba ile bir konuşmamız oldu, onun dışında yönetimle herhangi bir temasımız olmadı" ifadelerini kullandılar.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'dan yönetime olay sözler!

YÖNETİM NET BİR ADIM ATMADI

Hürriyet'in haberine göre, Aybaba ile yaptıkları görüşmede ücret konusunun gündeme gelmediğini vurgulayan Cenk ve Salih, "Para konusunu eski yönetimle konuşmuştuk. Bize yıllık 50'şer milyon TL teklif ettiler, biz ise 60 milyon TL istedik. Günümüz koşulları gereği 60 milyondan daha aşağıya inmemizin mümkün olmadığını bildirdik. Teknik direktörümüz Santos bizden memnun olduğunu, kalmamızı istediğini söyledi ancak yönetim kanadından net bir adım atılmadı" diye konuştular.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'dan yönetime olay sözler!

FAZLA ZAMANIMIZ KALMADI

Sezonun sonuna yaklaşılması nedeniyle fazla zamanlarının kalmadığını belirten Cenk Tosun ve Salih Uçan, "Bugüne dek Beşiktaş için elimizden gelen tüm çabayı gösterdik"

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'dan yönetime olay sözler!

"Kalmayı her şeyden çok istiyoruz. Yeni sözleşme için istediğimiz rakamlar da son derece makul"

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'dan yönetime olay sözler!

"Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağımız konusunda söz artık yönetimde. Bir süre daha bekleyeceğiz. Eğer görüşme talebi yine gelmezse başımızın çaresine bakacağız"

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