Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'dan yönetime olay sözler!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan hakkında henüz somut bir adım atılmış değil. Son durumları merak konusu olan iki yıldız, yaşanan süreçle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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FAZLA ZAMANIMIZ KALMADI
Sezonun sonuna yaklaşılması nedeniyle fazla zamanlarının kalmadığını belirten Cenk Tosun ve Salih Uçan, "Bugüne dek Beşiktaş için elimizden gelen tüm çabayı gösterdik"
"Kalmayı her şeyden çok istiyoruz. Yeni sözleşme için istediğimiz rakamlar da son derece makul"
"Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağımız konusunda söz artık yönetimde. Bir süre daha bekleyeceğiz. Eğer görüşme talebi yine gelmezse başımızın çaresine bakacağız"
"Menajerlerimiz, gelecek diğer teklifleri değerlendirmeye başlayacak" dediler.
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