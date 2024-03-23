Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'dan yönetime olay sözler!

İki futbolcu da mukavele yenileme konusunda Hasan Arat yönetiminin bugüne kadar net bir duruş göstermediğini belirterek, "Mevcut yönetimden bizimle görüşen olmadı. Sadece futbol direktörü Samet Aybaba ile bir konuşmamız oldu, onun dışında yönetimle herhangi bir temasımız olmadı" ifadelerini kullandılar.