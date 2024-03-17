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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Alman panzeri! Girişimler hızlandı

Sezon sonu için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Portekizli çalıştırıcı sağ bek bölgesinin güçlendirilmesini isterken, Alman panzeri listeye girdi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Alman panzeri! Girişimler hızlandı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Onur Bulut ve Jonas Svensson'un performanslarından memnun olmayan teknik direktör Fernando Santos, kaliteli bir sağ bek transferi için yönetimle görüşme gerçekleştirdi.

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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Alman panzeri! Girişimler hızlandı

Takvim'in haberine göre; bu görüşme sonrasında harekte geçen siyah-beyazlı Yönetim, Alman devi Borussia Dortmund'ta forma giyen 28 yaşındaki Alman yıldız Marius Wolf'u listesine ekledi. Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli oyuncunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçecek.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Alman panzeri! Girişimler hızlandı

Bu sezon 22 maçta forma giyen yıldız oyuncu gol atmayı başaramasa da 1 asistlik katkı yaptı.

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