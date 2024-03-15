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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'dan kötü haber!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan deneyimli futbolcu Salih Uçan'dan kötü haber geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 09:50
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'dan kötü haber!

Kartal'da kritik sınav öncesi Salih Uçan ve Al Musrati'nin sakatlıkları devam ediyor. Milliyet'te yer alan habere göre ligdeki son 2 maçı kaçıran Salih'in, Antalyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyeceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'dan kötü haber!

Deneyimli futbolcu milli aradan sonra takıma dönüş yapabilecek. Gaziantep FK maçında sakatlanan Al Musrati'nin durumu ise bugün belli olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'dan kötü haber!

Tedavisine devam edilen Libyalı futbolcu takımla çalışması halinde Antalyaspor'a karşı görev yapabilecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'dan kötü haber!

Bu arada Beşiktaş dün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı oyuncuların ısınma programından sonra taktik çalışmalar üzerinde durduğu bildirildi.

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