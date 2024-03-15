BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'dan kötü haber!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan deneyimli futbolcu Salih Uçan'dan kötü haber geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
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Bu arada Beşiktaş dün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı oyuncuların ısınma programından sonra taktik çalışmalar üzerinde durduğu bildirildi.
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