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Potada rakip Hapoel Sholomo
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile karşı karşıya gelecek. Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Avia Solutions Group Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak. Kupada çeyrek final, tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip yarı finale yükselecek.
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