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Devin Özek kabul etmedi
Beşiktaş'ın Bundesliga'da şampiyonluk yarışı veren Bayer Leverkusen'in Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Devin Özek ile sportif direktörlük pozisyonu için bir süre önce görüşme yaptığı ortaya çıktı. Ancak 28 yaşındaki Özek'in, Leverkusen'de lig şampiyonluğu ve ardından da Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşamak için teklifi kabul etmediği belirtildi.
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