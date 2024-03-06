DİĞER
PFDK’dan ihtar
Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'la karşılaşan Beşiktaş'ı, karşılaşma sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etmişti. PFDK kararını açıkladı ve Beşiktaş'a, bu eylemin bu organizasyonda ev sahibi olarak ilk kez gerçekleştiği için 'uyarı' verildi.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.