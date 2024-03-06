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PFDK’dan ihtar

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'la karşılaşan Beşiktaş'ı, karşılaşma sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etmişti. PFDK kararını açıkladı ve Beşiktaş'a, bu eylemin bu organizasyonda ev sahibi olarak ilk kez gerçekleştiği için 'uyarı' verildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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PFDK’dan ihtar
Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'la karşılaşan Beşiktaş'ı, karşılaşma sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etmişti. PFDK kararını açıkladı ve Beşiktaş'a, bu eylemin bu organizasyonda ev sahibi olarak ilk kez gerçekleştiği için 'uyarı' verildi.
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