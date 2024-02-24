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Beşiktaş İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 18:45
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Beşiktaş İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, 25 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor ile karşılaşacak.

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