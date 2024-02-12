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Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'tan Muci ve Worrall sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Mondihome Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 19:33 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 19:36
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Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'tan Muci ve Worrall sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecekleri Mondihome Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"O iki maç, geçmişte kaldı. İki maçı kazandık. Bugün farklı bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak isteyen bir takıma karşı oynayacağız. Çok iyi hazırlandık. Neleri iyi yapıyorsak, onu yapmaya devam edeceğiz. Oyuncuların kazanmak için elinden geleni yapacaklarını biliyorum."

"JOE WORRALL VE MUCI..."

"Joe Worrall bizimle birlikte bir süredir, iyi çalışıyor. Omar Colley sakatlıktan yeni çıktı, birkaç gün idman yaptı, yüzde yüz hazır değil. Sakat oyuncularımız da var. O yüzden takımı çok iyi tanımamasına rağmen, bir şeyler yapacağını bildiğim için Muci'yi görevlendirdim."

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