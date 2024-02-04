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Fernando Santos Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor'u genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Santos'un açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 21:25 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 21:33
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Fernando Santos Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 44 ve 62. dakikalarda genç golcü Semih Kılıçsoy attı.

Kartal'ın teknik direktörü Fernando Santos, 3.'lük yarışındaki kritik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Santos'un açıklamaları...

"Organize oynadık. İyiydik. Kötü oynamadık. Son 3 maça göre daha az pozisyon bulmamıza rağmen gol attık. Pozisyonları değerlendirmek önemliydi. Bazı hatalar, çok basit top kayıpları yaptık. Rakibi de üstümüze çektik. Bazı fırsatları kendi elimizle verdik ve bunlar gol olmadı. Beraber çalıştık, çalıştığımızın karşılığını aldık. Çalışarak, hatalarımızı daha az yapmaya gayret göstermeliyiz. Büyük bir takıma karşı kazandık. Adil bir sonuçtu. Hak ettik."

"Oyuncularım çok çalıştı. Hafta boyunca idmanlarda çalışmaları çok iyiydi. Onların galibiyeti oldu. Tebrik ediyorum. Biz bir maç kazandık diye havalara girmeyeceğiz. Önemli olan ilerlemeye, gelişmeye devam etmek. Bu maçı kazanmak her şeyi bitirmedi. Bilincinde olmamız lazım."

SEMİH KILIÇSOY SÖZLERİ

"Semih iyi goller attı. Onun için önemliydi. Sistem olarak karakteristik özelliklerini kullandık. Cenk iyi oynadı. Semih'e ve Rashica'ya alan açtı. Semih oyun planımızı ve istediklerimizi yerine getirdi."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Bir süredir Samet Hoca ile beraber ortak çalışıyoruz. Raporlarımızı sunuyoruz. İstediğimiz oyuncu profillerini sunuyoruz. Son kararı her zaman yönetim veriyor. Biz Samet Hoca ile beraber oyuncu çalışıp yönetime rapor sunuyoruz."

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