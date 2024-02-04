CSKA Moskova'dan transfer kararı! Sasa Zdjelar ve Beşiktaş...
Son dakika spor haberi: Orta saha transferi için arayışlarda bulunan Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Sasa Zdjelar için harekete geçti. Siyah-beyazlıların listesinde yer alan 28 yaşındaki yıldız hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Rus ekibi CSKA Moskova, Zdjelar ile ilgili transfer kararını verdi. İşte detaylar...
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Beşiktaş'ın Gudelj için olumsuz yanıt almasının ardından CSKA Moskova'dan Sasa Zdjelar'a yöneldiği ve CSKA'ya kiralama teklifi sunduğu belirtildi.
CSKA KABUL ETMEDİ
CSKA Moskova'nın ise Sırp orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde kaybetmek istemediği ve Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediği aktarıldı.
CSKA Moskova ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Rus ekibinde 21 maçta sahaya çıktı.
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