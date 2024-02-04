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CSKA Moskova'dan transfer kararı! Sasa Zdjelar ve Beşiktaş...

Son dakika spor haberi: Orta saha transferi için arayışlarda bulunan Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Sasa Zdjelar için harekete geçti. Siyah-beyazlıların listesinde yer alan 28 yaşındaki yıldız hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Rus ekibi CSKA Moskova, Zdjelar ile ilgili transfer kararını verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 16:50
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CSKA Moskova'dan transfer kararı! Sasa Zdjelar ve Beşiktaş...

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için Rusya'dan Sasa Zdjelar iddiası geldi.

CSKA Moskova'dan transfer kararı! Sasa Zdjelar ve Beşiktaş...

Rus basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in sakatlanmasının ardından yeni bir orta saha arayışlarına başladı.

CSKA Moskova'dan transfer kararı! Sasa Zdjelar ve Beşiktaş...

Beşiktaş'ın bu doğrultuda Sevilla'dan Nemanja Gudelj için teklif yaptığı ancak İspanyol ekibinin siyah-beyazlıları reddettiği öne sürüldü.

CSKA Moskova'dan transfer kararı! Sasa Zdjelar ve Beşiktaş...

Beşiktaş'ın Gudelj için olumsuz yanıt almasının ardından CSKA Moskova'dan Sasa Zdjelar'a yöneldiği ve CSKA'ya kiralama teklifi sunduğu belirtildi.

CSKA Moskova'dan transfer kararı! Sasa Zdjelar ve Beşiktaş...

CSKA KABUL ETMEDİ

CSKA Moskova'nın ise Sırp orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde kaybetmek istemediği ve Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediği aktarıldı.

CSKA Moskova'dan transfer kararı! Sasa Zdjelar ve Beşiktaş...

CSKA Moskova ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Rus ekibinde 21 maçta sahaya çıktı.

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