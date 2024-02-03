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Beşiktaş Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 22:08
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Beşiktaş Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

SAMET AYBABA'NIN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Antrenman öncesinde Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.

Teknik Direktör Fernando Santos, teknik ekip ve futbolcular, Samet Aybaba'ya mutluluklar diledi.

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