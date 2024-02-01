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Beşiktaş - Trabzonspor maçına konuk takım taraftarı alınmayacak

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçına konuk takım taraftarı alınmayacağı bildirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 10:06 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 11:01
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Beşiktaş - Trabzonspor maçına konuk takım taraftarı alınmayacak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında misafir takım taraftarının alınmayacağı açıklandı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacaktır. Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı 404, 405 ve 406 numaralı blokların biletleri taraftarlarımız için 650 TL'den satışa sunulmuştur." denildi.

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