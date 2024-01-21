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BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Pendikspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Beşiktaş, Pendikspor'a konuk olacak. Pendik Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Pendikspor - Beşiktaş maçında Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş'ta 6 isim süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 09:55
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BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Pendikspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Pendikspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Pendikspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pendikspor - Beşiktaş maçı 20 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Pendikspor karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.

DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Siltaş Yapı Pendikspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada Yukatel Adana Demirspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

ASpor CANLI YAYIN

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