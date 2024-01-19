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Ve Rosier Nice’e gitti

Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier ile yollarını resmen ayırdı. 27 yaşındaki oyuncunun Fransız ekibi Nice'e satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. KAP'a yapılan bildirimde "Kulübümüz, Valentin Rosier'in 2023- 24 sezonu sonuna kadar geçici transferi için anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu da bulunan Nice kulübü, Rosier'in sezon sonuna kadar olan ücretini de ödeyecek" denildi. Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Nice, Rosier'in bonservisini almak istemesi halinde sezon sonunda Beşiktaş'a 3 milyon euro ödeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Ve Rosier Nice’e gitti
Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier ile yollarını resmen ayırdı. 27 yaşındaki oyuncunun Fransız ekibi Nice'e satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. KAP'a yapılan bildirimde "Kulübümüz, Valentin Rosier'in 2023- 24 sezonu sonuna kadar geçici transferi için anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu da bulunan Nice kulübü, Rosier'in sezon sonuna kadar olan ücretini de ödeyecek" denildi. Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Nice, Rosier'in bonservisini almak istemesi halinde sezon sonunda Beşiktaş'a 3 milyon euro ödeyecek.
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