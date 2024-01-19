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Rebic’e Santos desteği

Beşiktaş’ta bekleneni veremeyen Hırvat yıldız için teknik direktör Fernando Santos olumlu rapor sundu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Rebic’e Santos desteği

Siyah-beyazlılarda geldiği günden bu yaşan beklenen patlamayı yapamayan Ante Rebic'e, yeni teknik direktör Fernando Santos sahip çıktı. Son günlerde Ante Rebic'in Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulsa da, Fernando Santos'un bu oyuncuyla ilgili raporu farklı oldu. Deneyimli çalıştırıcı, takımda Rebic kalitesinde az sayıda oyuncu olduğuna dikkat çekti. Santos, çok cazip bir teklif gelmedikçe Ante Rebic'in takımda tutulmasını istedi. Oyuncuyla da bir görüşme yapan Portekizli teknik adamın, kendisiyle ilgili düşüncelerini de aktardığı ifade edildi. Hırvat futbolcu bu sezon fazla forma şansı bulamasa da, süre aldığı karşılaşmalarda skora verdiği katkıyla dikkat çekiyor.

Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıkan Rebic, 599 dakika sahada kalırken, 1 gol ve 5 asistlik performansla takımına 6 gollük doğrudan katkı verdi.

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