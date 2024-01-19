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Abou’da son karar hocanın
Chamberlain gibi sezonu kapatan Amir'in lisanslarını dondurma kararı alan Beşiktaş'ta, yeni transfer Svensson, Afrika Kupası'na giden Amartey, Colley ve Masuaku dışında, Gedson, Rebic, Muleka, Rashica, Ghezzal ve kadro dışı bırakılan Aboubakar yabancı statüsünde yer alan oyuncular arasında yer alıyor. Ghezzal'in affedilerek, takıma katılması sonrasında Aboubakar'ın durumu merak konusu oldu. Siyah-beyazlılar, Santos'un Aboubakar ile yapacağı görüşmenin ardından Kamerunlu futbolcu hakkında son kararını verecek.
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