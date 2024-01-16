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Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu!

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 11:55 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 12:02
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Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu!

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu.

Kulüpten oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında geçirdiği rotasyonel travma sonrası sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof Dr. Alper Kaya ve Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen operasyonda oyuncumuza artroskopik ön çapraz bağ ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı. Amir Hadziahmetovic'in rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacaktır.

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