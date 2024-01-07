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Bronckhorst neden olmadı?

Genesio'nun yıllık 3.5 milyon euro istemesiyle şoke olan siyah-beyazlı yönetim, Hollandalı van Bronckhorst'a yönelmiş, hatta anlaşma bile sağlanmıştı. Ancak Hollandalı'nın "İlle de 3 yardımcımı isterim" diye tutturması krize yol açtı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Bronckhorst neden olmadı?

Genesio'nun yıllık 3.5 milyon euro istemesiyle şoke olan siyah-beyazlı yönetim, Hollandalı van Bronckhorst'a yönelmiş, hatta anlaşma bile sağlanmıştı. Ancak Hollandalı'nın "İlle de 3 yardımcımı isterim" diye tutturması krize yol açtı. Çünkü 3 yardımcı da çeşitli kulüplerde çalışıyordu ve sözleşmeleri sürüyordu. Bunun üzerine Giovanni van Bronckhorst da en az sezon sonuna kadar rafa kaldırıldı.

VAN GASTEL BIRAKMADI

Hollanda Ligi ekibi NAC Breda, teknik direktörleri van Gastel'in Beşiktaş'a gitmeyeceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "van Gastel'in Beşiktaş için kulübümüzden ayrılışı bizim için artık gündemde değil. Kulübümüzün, İstanbul ekibiyle iletişime geçmesinin ardından görüşmeler sona erdi" ifadeleri kullanıldı.

VLEMMİNGS KABUL ETMEDİ

Beşiktaş'ta van Bronckhorst ile olan görüşmelerden geri adım atıldı. Hollandalı hocanın yardımcıları konusunda pürüzler çözülmezken ret yanıtı veren bir yardımcı daha ortaya çıktı. Rijnmondnl'nin haberine göre Beşiktaş, yardımcı antrenörlük görevi için FC Dordrecht Gelişim Direktörü Leon Vlemmings'e teklif yapmıştı; ancak Vlemmings bu teklifi reddetti.

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