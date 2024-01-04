Paralar kasada

Beşiktaş'ın eski başkanı, siyahbeyazlı kulübün 16 Aralık'ta gerçekleştirilen divan kurulu toplantısındaki iddialara cevap vererek, stat isim sponsorluğu anlaşmasında elde edilen gelirin 3'te 2'sinin banka kredisi için kullanıldığını, 3'te 1'inin ise kulüp kasasında bırakıldığını söyledi. Başkan Çebi, "1 saat bile sürmeyecek bu konuyu araştırmak mümkünken, günler geçmesine rağmen henüz araştırılmadığının söylenmesi art niyetli bir algı yaratma gayretidir Tüpraş ödemelerinin 3'te 2'si banka kredisine kullanılmıştır, 3'te 1'i de yeni yönetimin kullanabileceği şekilde kasada bırakılmıştır. Özetle Tüpraş ödemelerinden hiçbir bedel eski yönetici alacaklarına ödenmemiştir" dedi

VICTOR RUIZ'İN ÖDEMESİNİ AYIRDIK

Eski Başkan Çebi, Victor Ruiz'e dava sonucu ödenecek tazminatla ilgili "Kulübümüzle olan yıllık sözleşmesi 1.8 milyon euro olan oyuncu İspanya'da bir takımla 800 bin euro'ya anlaşmış olup; CAS iki yıllık fark olan 2 milyon euro'nun ödenmesini hükmetmiştir. Bu ödeme ile ilgili kaynak bankada blokedir ve yeni yönetimin bu meblağ için bir finansman yükü söz konusu değildir" dedi

TÜM CEZALARI CEBİMDEN VERDİM

Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevde olduğu süre boyunca yöneticilerin ve kendisinin yaptığı açıklamalardan dolayı kesilen cezaların kulüp kasasından ödenmediğini ifade ederken, "Başkalarının başarısızlıkları ile beslenen biri hiç bir zaman olmadım ve olmayacağım. Nefes aldığım sürece Beşiktaş'a hizmet etmeyi vazife olarak göreceğim" dedi.