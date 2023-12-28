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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bruno Genesio göreve hazır! İşte talep ettiği maaş

Beşiktaş'ta teknik adam çalışmalarını sürdüren yönetim, 2.5 yılık sözleşme isteğini 1.5 yıla indirdiği teknik direktör Bruno Genesio ile maaş konusunda da son bir düzenleme peşinde. İşte Fransız çalıştırıcının talep ettiği maaş...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bruno Genesio göreve hazır! İşte talep ettiği maaş

Beşiktaş, 1.5 yıllığına anlaşmaya varmak üzere olduğu teknik direktör Bruno Genesio için artık son pürüzleri hallediyor. Siyah beyazlıların, önce 2.5 yıllık sözleşme isteğini 1.5 yıla düşürdükleri Fransız çalıştırıcı ile yaptığı pazarlıklarda yıllık 3 milyon euro'luk maaş talebini de biraz daha aşağı çekmek için uğraştığı kaydedildi. 57 yaşındaki teknik adamın ayrıca yönetimden en az 3 takviye istediği ve birkaç gün içinde transfer listesi göndereceği de konuşuluyor.

LYON'DA YARDIMCI HOCALIK YAPTI

İmzaların kesin olarak atılması halinde yılbaşında İstanbul'a gelmesi beklenen Genesio, 5 Ocak'taki Kasımpaşa mücadelesinde takımın başında olacak. Son olarak Stade Rennais'i çalıştıran ve 19 Kasım'da görevden ayrılan tecrübeli çalıştırıcının imzaların bir an önce atılması için bir hayli istekli olduğu ve "Ben hazırım" dediği gelen haberler arasında. Genesio daha önce Villefranche, Guoan takımlarında da görev yaptı. Lyon'da ise yardımcı hoca olarak çalıştı.

MAÇ BAŞI 1.73 PUAN

Son olarak Rennes'de görev yapan teknik direktör maç başı 1.73 puan ortalaması yakayadı. En yüksek ortalaması Guoan'da 2.03'tü.

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