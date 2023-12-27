BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal kararını verdi! Lisansı dondurulacak
Son dakika Beşiktaş haberleri... Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta flaş bir karar verildi. Yıldız ismin lisansı donduruluyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
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30 yaşındaki deneyimli futbolcu, sezon başında Liverpool'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...
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