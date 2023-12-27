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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal kararını verdi! Lisansı dondurulacak

Son dakika Beşiktaş haberleri... Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta flaş bir karar verildi. Yıldız ismin lisansı donduruluyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:17
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal kararını verdi! Lisansı dondurulacak

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, Alanyaspor maçında yaşadığı kas yırtılması sonucu ameliyat masasına yattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal kararını verdi! Lisansı dondurulacak

Tecrübeli isim en az 4 ay sahalardan uzak kalacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal kararını verdi! Lisansı dondurulacak

Sabah'ta yer alan habere göre sezonu kapattı gözüyle bakılan Chamberlain'in, yabancı kontenjanında yer açılabilmesi için lisansı dondurulacak.

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