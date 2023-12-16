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SON DAKİKA - Beşiktaş'ta kadro dışı oyuncularla ilgili yeni karar!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Rosier antrenmana katılmadı. Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onanan ise idmana katıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 19:10 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 19:17
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SON DAKİKA - Beşiktaş'ta kadro dışı oyuncularla ilgili yeni karar!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda kadro dışı Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onanan antrenmana katıldı.

Kadro dışı kalan 5 oyuncudan biri olan Valentin Rosier ise sakatlığı nedeniyle antrenmana çıkmadı.

Beşiktaş'ta antrenmana çıkan 4 isim, atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana ile çalıştı.

HASAN ARAT AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında kadro dışı kalan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Kadro dışı kararları hakkında konuşan Arat, "Aldığımız kadro dışı kararları etkili olmuştur. Bu oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Beklentiyi karşılayacaklarına inanıyorum. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılması için çalışmalar devam ediyor."

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