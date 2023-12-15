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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kadro dışı bırakılan Ghezzal'a talip var!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrasında 5 isim için kadro dışı kararı alınmıştı. Siyah-beyazlılarda bu kararın yankıları sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu isimlerden Ghezzal için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 15:10
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SALİM CAN ÖZCAN
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kadro dışı bırakılan Ghezzal'a talip var!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolcularla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kadro dışı bırakılan Ghezzal'a talip var!

Kartal'da Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı duyurulmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kadro dışı bırakılan Ghezzal'a talip var!

Siyah-beyazlı kulüp, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ezeli rakibi Fenebahçe'ye 3-1 kaybettikten sonra radikal bir karar alarak 5 ismi kadro dışı bırakmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kadro dışı bırakılan Ghezzal'a talip var!

Bu futbolculardan Rachid Ghezzal, kadro dışı kararırın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu sabah sosyal medyada tesadüfen keşfettiğim kulübün açıklamasını dikkate alıyorum. Bu beni şoke etti ve derinden yaraladı. Beşiktaş formasını giymekten, kazanmaktan ve takım için savaşmaktan her zaman gurur duydum ve sözleşmemin sonuna kadar bu fırsata sahip olduğum sürece yapmaya devam edeceğim. Ancak, ismimin olası davranış sorunlarıyla veya takıma olan bağlılık eksikliğiyle ilişkilendirilmesini kabul edemem. Bu nedenle bu dışlamanın hiçbir şeyle ilgisi olmadığını size söylemeliyim. Bu tamamen keyfi ve politik bir karardır. Tüm taraftarlara, destek mesajlarınızın hepsini gördüğümü bilin. Bu mesajlar beni etkiledi ve size minettarım. Sizi seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kadro dışı bırakılan Ghezzal'a talip var!

Cezayirli yıldız ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kadro dışı bırakılan Ghezzal'a talip var!

SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU
Fransız basınından dailymercato.com'un haberine göre 31 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan ilgi var.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kadro dışı bırakılan Ghezzal'a talip var!

YILDIZLARIN YANINA GİDECEK
Haberde, Karim Benzema, Karl-Toko Ekambi ve Moussa Dembélé'nin izinden giden Rachid Ghezzal'in, Suudi Arabistan'daki eski Lyonlu oyuncular arasına katılabileceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kadro dışı bırakılan Ghezzal'a talip var!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde orta sıralarda yer alan bir kulübün Cezayirli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kadro dışı bırakılan Ghezzal'a talip var!

2020-2021 sezonunda Leicester City'den kiralanan ve sezon sonunda 3 milyon euro karşılığında bonservisi alınan Ghezzal'ın siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kadro dışı bırakılan Ghezzal'a talip var!

Sakatlıklarla boğuşan ve bekleneni bir türlü veremeyen deneyimli futbolcu, bu sezon 7'si ilk 11 olmak üzere 12 karşılaşmada görev yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kadro dışı bırakılan Ghezzal'a talip var!

Rachid Ghezzal, bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kadro dışı bırakılan Ghezzal'a talip var!

Cezayirli yıldızın güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

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