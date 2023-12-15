BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kadro dışı bırakılan Ghezzal'a talip var!
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrasında 5 isim için kadro dışı kararı alınmıştı. Siyah-beyazlılarda bu kararın yankıları sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu isimlerden Ghezzal için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...
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Bu futbolculardan Rachid Ghezzal, kadro dışı kararırın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu sabah sosyal medyada tesadüfen keşfettiğim kulübün açıklamasını dikkate alıyorum. Bu beni şoke etti ve derinden yaraladı. Beşiktaş formasını giymekten, kazanmaktan ve takım için savaşmaktan her zaman gurur duydum ve sözleşmemin sonuna kadar bu fırsata sahip olduğum sürece yapmaya devam edeceğim. Ancak, ismimin olası davranış sorunlarıyla veya takıma olan bağlılık eksikliğiyle ilişkilendirilmesini kabul edemem. Bu nedenle bu dışlamanın hiçbir şeyle ilgisi olmadığını size söylemeliyim. Bu tamamen keyfi ve politik bir karardır. Tüm taraftarlara, destek mesajlarınızın hepsini gördüğümü bilin. Bu mesajlar beni etkiledi ve size minettarım. Sizi seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Cezayirli yıldız ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU
Fransız basınından dailymercato.com'un haberine göre 31 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan ilgi var.
YILDIZLARIN YANINA GİDECEK
Haberde, Karim Benzema, Karl-Toko Ekambi ve Moussa Dembélé'nin izinden giden Rachid Ghezzal'in, Suudi Arabistan'daki eski Lyonlu oyuncular arasına katılabileceği belirtildi.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde orta sıralarda yer alan bir kulübün Cezayirli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı iddia edildi.
2020-2021 sezonunda Leicester City'den kiralanan ve sezon sonunda 3 milyon euro karşılığında bonservisi alınan Ghezzal'ın siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Sakatlıklarla boğuşan ve bekleneni bir türlü veremeyen deneyimli futbolcu, bu sezon 7'si ilk 11 olmak üzere 12 karşılaşmada görev yaptı.
Rachid Ghezzal, bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Cezayirli yıldızın güncel piyasa değeri 4 milyon euro.
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