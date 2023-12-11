Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan transfer açıklaması! "Ocak ayında..."

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, takımın son durumu ile ilgili olarak Fransız haber ajansı AFP'ye konuştu.

Fenerbahçe derbisi sonrası taşlar yerinden oynayan siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Eric Bailly'nin kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Kara-Kartal'da 5 oyuncunun kadro dışı bırakılmasının ardından gözler ocak ayındaki ara transfer dönemine çevrildi.

"HEDEFİMİZ DAHA İYİ BİR TAKIM OLIŞTURMAK"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat yaptığı açıklamada, "Bir numaralı önceliğimiz daha iyi bir takım oluşturmak. Kış transfer döneminde kadromuzdaki boşlukları dolduracağız" ifadelerini kullandı.