Haberler Beşiktaş Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli takım, ocak ayında Atletico Madrid'den ayrılması gündeme gelen Çağlar Söyüncü'yü listesine aldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği A Milli yıldız, transferle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 11:01
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Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Süper Lig'in devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Her iki ekip de devre arası için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Beşiktaş ile Fenerbahçe ocak ayında önemli takviyeler yaparak sezonun ikinci yarısına daha da iddialı girmeyi hedefliyor.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

İki kulüp bu sezon özellikle sakatlıklardan yana büyük sıkıntı çekti.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

İki takımın sezon içinde yaşadığı sakatlıklar önemli kayıplara yol açtı.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Bu doğrultuda devler gözünü ara transfer dönemine çevirdi.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Beşiktaş ile Fenerbahçe savunmada yaşanan problemler nedeniyle stoper arayışına geçmişti.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Her iki ekip de ocak ayı için milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü gündemine almıştı.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Hatta Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki defans için bir adım önde olduğu belirtilmişti.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Çağlar Söyüncü ise gelen tekliflerin ardından transferle ilgili kararını verdi.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi İspanyol basını duyurdu.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

İşte ayrıntılar...

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Marca'dan derlediği habere göre; Çağlar, gelen tekliflere rağmen Atletico Madrid'de kalmayı planlıyor.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Çağlar'ın, İspanyol temsilcisine geldiği günden bu yana 5 maçta yalnızca 74 dakika süre aldığına dikkat çekildi.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Ayrıca Türk stoperin bu sezon kas sakatlıklarından dolayı Witsel, Gimenez, Hermoso ve Savic gibi isimlerin gölgesinde kaldığı vurgulandı.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Ancak Çağlar'ın tüm bunlara rağmen 2027'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu ve ayrılık gibi bir hedefinin olmadığı ifade edildi.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Çağlar Söyüncü'nün henüz istediği fırsatları bulamasa da Atletico'daki durumuyla ilgili sakin kaldığı ve çalışmalarını sürdürdüğü yazıldı.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Haberde Çağlar'ın takıma uyum sağlaması gerektiğinin farkında olduğu ve teknik direktör Simeone'ye güvendiği bildirildi.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Milli oyuncunun hiçbir zaman Atletico'ya imza attığına pişman olmadığı ve mümkün olduğu kadar sıkı çalışmak zorunda olduğunu bildiği kaydedildi.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Çağlar Söyüncü, kariyerinde Leicester, Freiburg, Altınordu ve Aliağa FK gibi takımlarda da forma giymişti.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

A Milli Takım'da da 55 karşılaşmada görev alan Çağlar, 2 gol attı.

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