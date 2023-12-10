Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Son dakika spor haberi: Stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli takım, ocak ayında Atletico Madrid'den ayrılması gündeme gelen Çağlar Söyüncü'yü listesine aldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği A Milli yıldız, transferle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...
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İki kulüp bu sezon özellikle sakatlıklardan yana büyük sıkıntı çekti.
İki takımın sezon içinde yaşadığı sakatlıklar önemli kayıplara yol açtı.
Bu doğrultuda devler gözünü ara transfer dönemine çevirdi.
Beşiktaş ile Fenerbahçe savunmada yaşanan problemler nedeniyle stoper arayışına geçmişti.
Her iki ekip de ocak ayı için milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü gündemine almıştı.
Hatta Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki defans için bir adım önde olduğu belirtilmişti.
Çağlar Söyüncü ise gelen tekliflerin ardından transferle ilgili kararını verdi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi İspanyol basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Marca'dan derlediği habere göre; Çağlar, gelen tekliflere rağmen Atletico Madrid'de kalmayı planlıyor.
Çağlar'ın, İspanyol temsilcisine geldiği günden bu yana 5 maçta yalnızca 74 dakika süre aldığına dikkat çekildi.
Ayrıca Türk stoperin bu sezon kas sakatlıklarından dolayı Witsel, Gimenez, Hermoso ve Savic gibi isimlerin gölgesinde kaldığı vurgulandı.
Ancak Çağlar'ın tüm bunlara rağmen 2027'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu ve ayrılık gibi bir hedefinin olmadığı ifade edildi.
Çağlar Söyüncü'nün henüz istediği fırsatları bulamasa da Atletico'daki durumuyla ilgili sakin kaldığı ve çalışmalarını sürdürdüğü yazıldı.
Haberde Çağlar'ın takıma uyum sağlaması gerektiğinin farkında olduğu ve teknik direktör Simeone'ye güvendiği bildirildi.
Milli oyuncunun hiçbir zaman Atletico'ya imza attığına pişman olmadığı ve mümkün olduğu kadar sıkı çalışmak zorunda olduğunu bildiği kaydedildi.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Çağlar Söyüncü, kariyerinde Leicester, Freiburg, Altınordu ve Aliağa FK gibi takımlarda da forma giymişti.
A Milli Takım'da da 55 karşılaşmada görev alan Çağlar, 2 gol attı.
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