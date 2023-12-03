Beşiktaş'ta seçim zamanı! Hasan Arat ve Serdal Adalı...

Beşiktaş'ta bugün büyük gün gerçekleştirilecek. Siyah beyazlı kulüp olağanüstü seçimli genel kurulda sandık başına gidip yeni başkanını seçecek. BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre, 10.00'da başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanının belirlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Başkan adaylarının programlarını takdim etmelerinin ardından oy kullanımına geçilecek. 21 sandıkta 21 bin 219 üye oy kullanabilecek.

ARAT TURUNCU, ADALI BEYAZ

Seçimde Hasan Arat ile Serdal Adalı, başkanlık yarışı verecek. Genel kuru üyeleri Arat için turuncu, Adalı için beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. Kazanan aday, Beşiktaş'ın 35. başkanı olacak. Başkan adayları Hasan Arat ile Serdal Adalı, 3. kez başkanlık için mücadele edecek. Arat, 2000 ve 2002'deki kongrelerde Serdar Bilgili'nin gerisinde kalarak başkanlığa seçilemedi. Adalı 2013'te Fikret Orman, 2019'da ise Ahmet Nur Çebi ile girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.

ADAYLARIN LİSTELERİ

SERDAL ADALI:

Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.

HASAN ARAT:

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

ARAT: BİZ TAMAMEN SEÇİME ODAKLANDIK

Başkan adayı Hasan Arat, dünkü ibra oylamasının kendileri için önemi olmadığını söyledi. Arat, kongre salonunda basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti. İbra oylamasıyla ilgili değerlendirme yapan Arat, şunları söyledi: Bu yönetimi geçmiş yönetimin devamıdır. Bugün ibradaki tutumları bunu ispatladı. Bugün bizim için ibra konusu önemli değildi. İbra oylamasında herhangi bir şekilde el kaldırmadık. Bizim mesaimiz yarın (bugün) sabah başlayacak. Bizim bu yönetimle, geçmişle işimiz yok. Bugün üç kişi çıkarıp bizim yöneticilerimizin aleyhine konuşturdular. Burası mali genel kurul, burada aleyhimize konuşmalar yaptırdılar. Disiplin kararı aldık ve konuşanlara müdahalede etmedik. Bizim hazırlığımız tamamen seçime yönelik.