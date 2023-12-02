Adalı: Tek çıkışımız var

Başkan adayı Serdal Adalı, kulübün geleceğinin gayrimenkul projesi olduğunu söyledi. Ayakları yere basan projeler yaptıklarını belirten Adalı, "Taklit değil gerçeklerini yaptık. Akatlar projesinde biz sponsoruyla beraber projeyi hazırladık ve bu şekilde açıkladık. Gayrimenkul projesini değersizleştirilmeye çalışsalar da bu Beşiktaş'ın kurtuluş, mali yönden rahata çıkma projesidir. Hiç kimse değersizleştirmesin çünkü bir noktada kendileri Beşiktaş'a zarar verir hale gelir" dedi. Kendisine yönelik matruşka ifadesinin Beşiktaş'a zarar verdiğini söyleyen Adalı, "Fikret Orman'a karşı da seçime girdim, ikinci başkanı Çebi'ye karşı da seçime girdim. 10-12 sene içinde seçime girmediğim bir tek Yıldırım Demirören kalmış. O yakıştırmaların sağından solundan geçmiyorum, üstüme de alınmıyorum. 'Matruşka' lafı bu camiaya verilen en büyük zarardır. Ben hiç kimsenin devamı değilim. Hasan Arat'ın yönetiminde 2 eski isim, bizde ise 1 isim var" ifadelerini kullandı.