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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rıza Çalımbay'dan Vincent Aboubakar'a motivasyon konuşması!

Trendyol Süper Lig'in 13. hafasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay, son maçlarda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'la özel bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam yıldız golcüye motivasyon konuşmasında bulundu. İşte o sözler.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rıza Çalımbay'dan Vincent Aboubakar'a motivasyon konuşması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın sakatlığını atlatan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Çalımbay'ın yıldız futbolcuya "Sakatlığın tamamen geçti. Artık kaliteni göstermen gerekiyor. Takım olarak sana çok ihtiyacımız var. Seninle birlikte hücum gücümüzün daha da yükseleceğini düşünüyorum" dediği öğrenildi.

18 MAÇTA 11 GOLÜ VAR

Çalımbay'ın Kamerunlu yıldıza "Samsun maçında senden gol bekliyorum" ifadelerini de kullandığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun da Çalımbay'ın yaptığı konuşmadan son derece memnun olduğu ve hocasına Samsun maçında gol sözü verdiği belirtildi. 31 yaşındaki yıldız Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 maçta görev aldı. Kamerunlu golcü söz konusu maçlarda takımına 11 gol, 3 asistlik katkıda bulundu. Yıldız forvet Samsun maçında da takımının en önemli kozu olacak.

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