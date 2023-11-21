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Milot ve Amartey korkuttu
Beşiktaş'a milli arada iki kötü haber birden geldi. İsrail maçının kazanılmasını sağlayan Rashica'nın milli takım idmanında sakatlandığı açıklandı. Rashica'nın İsviçre ve Beyaz Rusya ile oynanacak ön eleme maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi. Amartey de, Madagaskar'a karşı oynadığı maçta aldığı darbenin ardından Komorlar'a karşı oynayamayacak.
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