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Adı Beşiktaş işe anılıyordu! Mircea Lucescu'dan flaş açıklama

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş'in istifasının ardından yola Burak Yılmaz ile devam eden Beşiktaş'ta başkanlığa adaylığını resmen açıklaması beklenen Emre Kocadağ'ın teknik direktör listesinde Mircea Lucescu'nun olduğu iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Dinamo Kiev ile yollarını ayıran Rumen çalıştırıcı, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 09:56 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 10:05
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Adı Beşiktaş işe anılıyordu! Mircea Lucescu'dan flaş açıklama

Kötü gidişat sonrası seçim kararı alan ve 3 Aralık Pazar günü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidecek olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Adı Beşiktaş işe anılıyordu! Mircea Lucescu'dan flaş açıklama

Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in istifası sonrası takımı yardımcı antrenör Burak Yılmaz'a emanet etmişti.

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Adı Beşiktaş işe anılıyordu! Mircea Lucescu'dan flaş açıklama

Yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından yeni hocanın takımın başına geçmesi beklenirken, başkan adayı olması beklenen Emre Kocadağ'ın listesindeki isimlerden birinin Mircea Lucescu öne sürülmüştü.

Adı Beşiktaş işe anılıyordu! Mircea Lucescu'dan flaş açıklama

Geçtiğimiz günlerde Dinamo Kiev ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam, kariyeri ilgili konuştu.

Adı Beşiktaş işe anılıyordu! Mircea Lucescu'dan flaş açıklama

Akşam'da yer alan habere göre, 78 yaşındaki çalıştırıcı "Emekli olma hikayesi nereden çıktı? Kulüp tarafından nasıl yorumlandı bilmiyorum. Bunu hiçbir zaman söylemedim.

Adı Beşiktaş işe anılıyordu! Mircea Lucescu'dan flaş açıklama

Sadece takımdan ayrılıyorum. Hala buradayım (Ukrayna'da). Bir iki gün daha sonra eve döneceğim. Şimdilik ne yapacağımı düşünüyorum.

Adı Beşiktaş işe anılıyordu! Mircea Lucescu'dan flaş açıklama

Şu anda fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Sağlığım çalışmama izin veriyor" dedi.

Adı Beşiktaş işe anılıyordu! Mircea Lucescu'dan flaş açıklama

Tecrübeli teknik adamın Roma'dan arandığı da öğrenildi.

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