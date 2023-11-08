Adı Beşiktaş işe anılıyordu! Mircea Lucescu'dan flaş açıklama

Kötü gidişat sonrası seçim kararı alan ve 3 Aralık Pazar günü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidecek olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kötü gidişat sonrası seçim kararı alan ve 3 Aralık Pazar günü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidecek olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in istifası sonrası takımı yardımcı antrenör Burak Yılmaz'a emanet etmişti.
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Yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından yeni hocanın takımın başına geçmesi beklenirken, başkan adayı olması beklenen Emre Kocadağ'ın listesindeki isimlerden birinin Mircea Lucescu öne sürülmüştü.
Geçtiğimiz günlerde Dinamo Kiev ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam, kariyeri ilgili konuştu.
Akşam'da yer alan habere göre, 78 yaşındaki çalıştırıcı "Emekli olma hikayesi nereden çıktı? Kulüp tarafından nasıl yorumlandı bilmiyorum. Bunu hiçbir zaman söylemedim.
Sadece takımdan ayrılıyorum. Hala buradayım (Ukrayna'da). Bir iki gün daha sonra eve döneceğim. Şimdilik ne yapacağımı düşünüyorum.
Şu anda fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Sağlığım çalışmama izin veriyor" dedi.
Tecrübeli teknik adamın Roma'dan arandığı da öğrenildi.