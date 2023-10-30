Beşiktaş haberleri: Burak Yılmaz Ante Rebic'i idmandan mı kovdu? İşte yanıtı...

Gazintep FK ile ligin 10. hafta maçında karşılaşacak olan Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme gelmişti. İddiaya göre; Teknik Sorumlu Burak Yılmaz, Ante Rebic'i idmandan kovdu. Konuyla ilgili ulaştığımız resmi kaynaklara göre; rutin idmanlarda gelişen bazı diyaloglar yanlış anlaşıldı ve basında 'Yılmaz Rebic'i kovdu' olarak gündeme geldi.

İŞTE GERÇEK!

Olayın bu şekilde olmadığı ve şayet yaşanmış olsa dahi oyuncunun kadro dışı bırakılabileceği bundan da kamuoyunun bilgisinin olacağının altı çizildi.