Haberler Beşiktaş Beşiktaş haberleri: Burak Yılmaz Ante Rebic'i idmandan mı kovdu? İşte yanıtı...

Beşiktaş haberleri: Burak Yılmaz Ante Rebic'i idmandan mı kovdu? İşte yanıtı...

Son dakika BJK haberleri... Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın Hırvat futbolcu Ante Rebic'i idmandan kovduğu iddia edilmişti. Peki, böyle bir şey yaşandı mı? Olayın aslı nedir? İşte yanıtı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 14:41 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 15:23
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Beşiktaş haberleri: Burak Yılmaz Ante Rebic'i idmandan mı kovdu? İşte yanıtı...

Gazintep FK ile ligin 10. hafta maçında karşılaşacak olan Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme gelmişti. İddiaya göre; Teknik Sorumlu Burak Yılmaz, Ante Rebic'i idmandan kovdu. Konuyla ilgili ulaştığımız resmi kaynaklara göre; rutin idmanlarda gelişen bazı diyaloglar yanlış anlaşıldı ve basında 'Yılmaz Rebic'i kovdu' olarak gündeme geldi.

İŞTE GERÇEK!

Olayın bu şekilde olmadığı ve şayet yaşanmış olsa dahi oyuncunun kadro dışı bırakılabileceği bundan da kamuoyunun bilgisinin olacağının altı çizildi.

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