BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bailly Gaziantep FK maçına oynayacak mı? Belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında bu akşam Gaziantep FK'yı konuk edecek Beşiktaş'ın başı sakatlıklarla dertte...
Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında bu akşam Gaziantep FK'yı konuk edecek Beşiktaş'ın başı sakatlıklarla dertte...
5 stoperi sakat olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, Gaziantep FK maçında Necip Uysal'ın yanına kimi monte edeceğine henüz karar vermedi.
Sabah'ta yer alan habere göre Kartal'da sakatlıktan dönme ihtimali olan Bailly umutları da tükenirken ilk akla gelen isim, performansı tartışma konusu olan Jean Onana.
Burak Yılmaz, genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'ı da bu mevkide düşünüyor.
Umut Meraş ve Masuaku'nun yokluğunda sol bekte Bakhtiyor Zaynutdinov'un görev yapması beklenirken ağrıları geçen Gedson Fernandes'in ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi.
Tedavisi tamamlanan Salih Uçan'ın da maç kadrosunda yer alacağı, gelen bilgiler arasında.