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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bailly Gaziantep FK maçına oynayacak mı? Belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak Beşiktaş, stoper mevkisinde büyük bir kriz yaşıyor. Sakatlıklar nedeniyle oynatacak oyuncu bulmakta zorlanan siyah-beyazlılarda, Eric Bailly'nin son durumu belli oldu. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 11:01
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bailly Gaziantep FK maçına oynayacak mı? Belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında bu akşam Gaziantep FK'yı konuk edecek Beşiktaş'ın başı sakatlıklarla dertte...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bailly Gaziantep FK maçına oynayacak mı? Belli oldu

5 stoperi sakat olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, Gaziantep FK maçında Necip Uysal'ın yanına kimi monte edeceğine henüz karar vermedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bailly Gaziantep FK maçına oynayacak mı? Belli oldu

Sabah'ta yer alan habere göre Kartal'da sakatlıktan dönme ihtimali olan Bailly umutları da tükenirken ilk akla gelen isim, performansı tartışma konusu olan Jean Onana.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bailly Gaziantep FK maçına oynayacak mı? Belli oldu

Burak Yılmaz, genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'ı da bu mevkide düşünüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bailly Gaziantep FK maçına oynayacak mı? Belli oldu

Umut Meraş ve Masuaku'nun yokluğunda sol bekte Bakhtiyor Zaynutdinov'un görev yapması beklenirken ağrıları geçen Gedson Fernandes'in ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bailly Gaziantep FK maçına oynayacak mı? Belli oldu

Tedavisi tamamlanan Salih Uçan'ın da maç kadrosunda yer alacağı, gelen bilgiler arasında.

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