Özür dileriz

Beşiktaş teknik sorumlusu Burak Yılmaz, karşılaşma sonrası çok üzgün olduklarını söyledi. "Planladığımız oyunu sahaya yansıtamadık" diyen genç çalıştırıcı, "Herhangi bir açıklama yapmak zor. Bir bahane de öne sürmüyoruz. Bize kesinlikle yakışmayan bir sonuç oldu. Büyük Beşiktaş taraftarından arka arkaya gelen bu sonuçlar için çok özür diliyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Burak Yılmaz'ın Gedson'u yedek oturtup Onana'yı sahaya sürmesi sosyal medyada eleştirildi.

YİNE TAM DESTEK

Siyah beyazlı taraftarlar, Aspmyra Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Avrupa ve Norveç'in çeşitli şehirlerinde yaşayan yaklaşık 200 Beşiktaş taraftarı, tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarına destek oldular.

5 DEĞİŞİKLİK ONANA 11'DE

Teknik sorumlu Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinin 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Amartey ve Tayfur Bingöl'e sakatlıkları nedeniyle forma veremeyen Yılmaz, Zaynutdinov ve Gedson'u da kenara aldı. Ayrıca bu sezonun en çok eleştirilen transferi olan Onana 71 gün sonra ilk 11'de başladı.

ANTEP MAÇI 29 TL

Beşiktaş, Süper Lig'de 30 Ekim'de Gaziantep FK ile oynanacak maçta bilet fiyatlarının Cumhuriyetin 100. yıl dönümü nedeniyle Doğu-Batı blokları 100 lira, kale arkası ise 29 lira olduğunu açıkladı. "Coşkuyu hep beraber yaşayalım" denildi.